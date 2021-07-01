Любая идея, которая может стать бизнесом, изначально является стартапом – Олег Попов

Восемь лет назад СКМ решил заняться венчурными инвестициями – холдинг вкладывает деньги в разные направления

Олег Попов / Фото: Украинская правда, Сегодня

Генеральный директор СКМ Олег Попов заявил, что компания всегда участвовала в стартапах, а в холдинге есть специальная команда, которая отвечает за инновации.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

"Даже ДСС когда-то был именно стартапом. Сейчас в каждом нашем операционном холдинге есть команды, которые отвечают за инновации, смотрят на производственный процесс и пытаются понять, как его можно улучшить с помощью цифровых технологий или новых решений в операционном менеджменте", - заявил он.

По его словам, в холдинге часть инновационных решений – именно стартапы. Например мандаты и проекты UMG Investments.

"А еще что касается стартапов, то у нас есть компания SCM Advisors (UK) Limited которая уже 8 лет занимается инвестициями – мы решили попробовать себя в венчурном финансировании", – сказал Попов.

Он объяснил, что группа СКМ – это большой инвестор, который вкладывает деньги в разные направления.

"Любая идея, которая потенциально может стать бизнесом, изначально является стартапом, к которому нужно привлечь венчурное финансирование", – считает эксперт.

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