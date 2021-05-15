Оформление субсидий по-новому: украинцам подсказали четыре способа

Подавать документы можно лично, по почте и через электронный сервис

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

С мая произошлиизменения в программе жилищных субсидий, поэтому для оформления этого вида помощи на следующий период украинцы должны подать обновленное заявление и декларацию.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Чтобы не было очередей, на основании документов, поданных в течение всех пяти месяцев неотопительного периода (май – сентябрь), жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года.

Ведомство напоминает, что оформить субсидии можно:

Реклама

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;

в структурных подразделениях по социальной защите населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

отправив по почте в адрес органа социальной защиты населения заполненные бланки;

через электронный сервис на сайте Минсоцполитики.

Читайте также: В Украине переоформят все субсидии – что изменится с 1 мая и кто не получит помощь

Бланки заявления и декларации можно распечатать с сайта Минсоцполитики.

Сейчас министерство дополнительно анализирует критерии назначения жилищных субсидий, утвержденные постановлением Кабмина от 21 октября 1995 № 848, чтобы упростить отдельные условия их назначения.

Напомним, народный депутат от "Батькивщины", экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко на телеканале "Украина 24" объяснил: чтобы не иметь проблем с оформлением субсидий, документы следует подавать уже сейчас, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".

Видео: Сегодня