Одна в Киеве или две в Ивано-Франковске? Какие квартиры чаще всего выбирают украинцы

На рынке в новостройках в основном продают однокомнатные квартиры
В Украине вырос спрос на жилье – только за лето на продажу выставили более 27 тыс. квартир. Также повысился интерес и у покупателей. С начала года количество поисковых запросов "купить квартиру" в новостройках выросло втрое.
Как сообщают аналитики OLX Недвижимость, в новостройках в основном продают однокомнатные квартиры, половина из которых – в Киевской области.
Однокомнатные квартиры
Среди однокомнатных квартир в новостройках больше всего выставили на продажу в следующих областях:
- Киевская – более 6 900 однушек. Средняя стоимость – $43 600.
- Одесская – 3 500 объектов. Стоимость – $31 240.
- Харьковская – 1 380. Стоимость – $29 115.
- Львовская – 835. Стоимость – $37 780.
- Ивано-Франковская – 600. Стоимость $19 600.
Несмотря на обилие предложений, средняя площадь квартир в этих областях меньше по сравнению с другими регионами. В Одесской области найменьшая на рынке однушка – 38 м², в Киевской – 40 м², Харьковской – 40,1 м², Ивано-Франковской – 41,4 м².
А вот во Львовской области достаточно большие по площади однокомнатные квартиры – 44 м² в среднем, а самая большая средняя площадь в Черкасской области – 46 м².
Двухкомнатные квартиры
Диапазон цен на двухкомнатные квартиры в Украине достаточно широк. Цены отличаются от региона, площади и типа новостройки.
Если судить по регионам, то:
- в Ивано-Франковской области квартиры стоят $28 600;
- в Киевской областти – $66 930;
- в Днепропетровской области – $60 440;
- Во Львовской и Одесской областях – примерно $52 000.
В этих регионах стоимость квартир – от 59 до 73 м² в среднем. Самая маленькая площадь в Днепропетровской области,а рекордные 73 м² предлагают в Житомирской области. В столице же, средний показатель – 64,5 м².
Трехкомнатные квартиры
Трехкомнатные квартиры сосредоточены, практически, в тех же областях, где и одно- и двухкомнатные квартиры.
Самые дорогие из них в таких регионах:
- в Закарпатской области стоимостью около $118 570;
- в Днепропетровске – стоят $86 200;
- Киевской области – $85 540;
- Харьковской области – почти $79 000;
- Одесской области – $76 900.
Средняя площадь трехкомнатных квартир начинается с 80 м², как в Ровенской области. В Киевской — это примерно 88 м². В закарпатских новостройках предлагают объекты с тремя комнатами площадью 98 м² в среднем. А в Черкасской области рекорд по среднему значению — целых 114 м².
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