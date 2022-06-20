Одна из стран ЕС отказалась от импорта из России – что перестанут покупать совсем скоро

Европейцы не хотят финансово поддерживать войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 10 июля в Эстонии введут запрет на продукты, сделанные в РФ либо экспортируемые из России.

Как сообщили на сайте Налогово-таможенного департамента Эстонии, таким образом должны снизить доход агрессора от продажи товаров, ведь свои средства РФ направляет на войну в Украине.

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Один из главных запретов касается российского алкоголя с содержанием спирта до 80% – это пиво, вино, водка, виски, ликер и большинство других алкогольных напитков. В перечне также древесина и изделия из нее, древесный уголь, мебель, удобрения, пневматические шины.

Среди прочего – раки в любом виде, икра и ее заменители, денатурированный этиловый спирт, отходы производства крахмала, сахара и другого сырья, разные виды цемента, химикаты, разные виды стекла, бутылок, стекловолокно, серебро, алюминиевые плиты, двигатели, пассажирские суда, буксиры и т.д.

Как пояснил глава эстонской таможни Ээрик Хелдна, ограничения касаются не только предпринимателей, но и обычных пассажиров. Если кого-нибудь поймают на нарушении, придется отвечать перед законом. Впервые человека, возможно, отпустят с предупреждением, но при повторных ситуациях дело может дойти до суда. Ограничения касаются даже 10 литров пива или 125 г икры из РФ.

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"Действуют ограничения и на экспорт в Россию. Попытка перемещения в РФ бытовой электроники стоимостью свыше 750 евро обречена на провал и личность развернут на границе", – добавил Хелдна.

"Аэрофлот" без ценнейшего

Пока европейцы вводят изменения без российских товаров, в РФ дефицит и санкции отражаются даже в крупных компаниях. В "Аэрофлоте" начали считать каждый рулон туалетной бумаги и бумажных платков и полотенец.

В начале июня был введен "эксперимент" – бортпроводники должны считать туалетную бумагу на рейсах в Турцию. Пассажиры, летящие в Анталию или Стамбул, до последнего будут пользоваться одним рулоном. А если будут остатки, их бережно опечатают, сосчитают и вернут в аэропорту с соответствующими документами.

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Примечательно, что раньше таких ограничений у российской компании не было. После получения продукции бортпроводники следили только за тем, чтобы ее было достаточно.

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