Обыски для галочки? Коболев объяснил, почему против него открыли дело

Коболев назвал причину обысков / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что ГБР до сих пор не вручило ему подозрение по делу о незаконном отчуждения природного газа на 2,2 млрд гривен в 2020 году.

Об этом бывший руководитель компании, дом которого правоохранители обыскали в первый день февраля, заявил в эфире канала "Украина 24".

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"Подозрение не вручено, хотя если почитать само определение суда – меня в нем, фактически, признали подозреваемым. Это такой трюк, с одной стороны позволяющий следователям получать доступ и к другим вещам, а с другой – формально избегать процессуально принципиального аспекта который, к примеру, отсчитывает определенное время, за которое дело необходимо закрывать либо передавать в трибунал", – сказал Коболев.

По его словам, уголовное дело против него и наблюдательного совета НАК "Нафтогаза" завели специально, чтобы отвечь внимание от плачевного состояния компании.

"Компания из главного донора госбюджета превратилась в дотационную "черную дыру". О чем свидетельствует письмо даже самого руководителя компании, который написал: на наших счетах было 2 млрд долларов, их больше нет, дайте еще 5 миллиардов грн", – отметил экс-глава "Нафтогаза".

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При этом Коболев назвал признак, который, по его мнению, указывает на политически мотивированность дела.

"Со мной допросов не было, с независимыми членами наблюдательного совета тоже. И приходить ко мне с обысками – очень странно, я не являюсь работником "Нафтогаза". Было бы логично пригласить меня, членов наблюдательного совета, проверить, что они думают", – добавил он.

В чем суть дела?

ГБР 1 февраля провела обыски у всего бывшего руководства НАК "Нафтогаз", а также у руководителей частных предприятий. Их подозревают в незаконном отчуждении природного газа на 2,2 млрд гривен в 2020 году.

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Правоохранители проверяли информацию о том, правомерно ли "Нафтогаз" провел возвращение долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад. Тогда это называли делом "газа Жеваго".

По информации ГБР, тогдашнее руководство компании подало документы на заключение мирового соглашения, хотя не имело для этого ни полномочий, ни оснований.

Сам Коболев заверял, что "Нафтогаз" и "Укртрансгаз", напротив, смогли предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн.

Ранее мы сообщали, что Андрей Коболев заявлял о том, что ГБР просило его не возвращаться в Украину из командировок.