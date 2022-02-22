Обвал гривни и паника инвесторов: что ждет украинскую экономику после признания "ЛДНР" Россией

Россия признала "ЛДНР" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После признания Москвой независимости "ЛДНР" появилось много заявлений относительно влияния этого события на нашу страну. Кто-то говорит, что так Украине будет даже лучше – не придется выполнять Минские соглашения, кто-то опасается, что Россия на этом не остановится и продолжит военную эскалацию.

Западные страны уже анонсируют новые санкции против РФ и говорят о дальнейшей помощи Украине. "Сегодня" вместе с экспертами проанализировали признание независимости оккупированных территорий для нашей экономики и узнали, какие шаги Запада помогли бы нам пережить неспокойное время.

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Новые риски

Казалось бы, Украина отказалась от торговли с ОРДЛО, и признание независимости этих регионов со стороны Москвы должно пройти для нас безболезненно. Но эксперты видят в нынешних событиях ряд угроз.

"Есть риски, что Россия в дальнейшем продолжит давление на Украину в экономической сфере, – говорит экономист Даниил Монин. – Это может быть блокировка портов, препятствование логистике украинских товаров со стороны РФ, а также сокращение или прекращение поставок энергоносителей по украинскому маршруту. Также сейчас мы наблюдаем проседание курса гривни, надеюсь, что в ближайшее время национальная валюта немного укрепится".

По словам эксперта, риски перехода противостояния из военной сферы в экономическую – достаточно высоки. Кроме того, сейчас Украина может столкнуться с оттоком капитала, а на рынках энергоресурсов могут вырасти цены, если будут введены санкции против энергосектора России.

"Признание ОРДЛО со стороны РФ для украинской экономики будет иметь не столько прямой эффект, сколько нести косвенные потери, – говорит экономист Алексей Кущ. – Дело в том, что с момента подписания Минских соглашений мы имели статус страны с "военным конфликтом низкой интенсивности". Таких стран в мире достаточно, и инвесторы не сильно обращают внимание на этот статус при принятии решений о вложении средств".

Однако, как говорит эксперт, после признания ОРДЛО Украина превратится в страну "с риском перманентного глобального конфликта". При этом у нас отсутствует так называемый зонтик безопасности.

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"Сейчас таких стран в мире почти не осталось, – продолжает Алексей Кущ. – Навскидку могу назвать Кипр, но там конфликт с десятилетиями замороженным конфликтом, Армению с зонтиком безопасности в виде ОКДБ, Северную Корею, за которой стоит Китай и Израиль, которому в свое время здорово помогли США".

Экономист говорит, что тот же Израиль стал инвестиционно привлекательной страной только после того, как уладил основные военные конфликты со своими соседями – Египтом и Сирией.

"В ближайшее время Украину может ждать отток инвестиций, а также сложности с привлечением госдолга, – говорит Алексей Кущ. – Потери могут составлять десятки миллиардов в ближайшие пять лет. Мы уже наблюдаем переезд дипломатов из Киева во Львов, а некоторые и вовсе отправляются в Польшу. Бизнес может последовать их примеру. Сначала компании на аутсорсе переберутся в западную часть страны, а после и весь бизнес из восточных и центральных регионов начнет переезжать ближе к западной границе или даже в соседнюю Польшу".

Санкции – Москве, помощь – Киеву

Западные страны уже заявили о подготовке новых пакетов экономических санкций против российской экономики. Германия объявила о приостановке сертификации газопровода "Северный поток – 2", Великобритания ввела санкции против некоторых российских олигархов, входящих в близкий круг Путина, а также пяти российских банков, США же пока ограничились объявлением санкций против ОРДЛО, но скорее всего тоже введут ряд ограничений против РФ.

Эксперты говорят, что кроме ударов по российской экономике, хорошо было бы, если бы западные страны помогли Украине.

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"Я считаю, что сейчас можно было бы получить добро на налоговую реформу, – говорит Даниил Монин. – Западные партнеры помогли нам кредитами. В этом году Украине нужно отдать 2,5 миллиарда долларов, а получили мы уже или ждем траншей на сумму около 4 миллиардов. Поэтому даже несмотря на недовольство со стороны МВФ, я бы советовал проводить налоговую реформу для дальнейшего развития экономики".

Алексей Кущ советует идти еще дальше – менять всю экономическую политику страны, как это сделал Израиль в 60-70-х годах прошлого века.

"Нам нужна эндогенная модель развития экономики, – говорит Алексей Кущ. – Ее суть в том, что она направлена на минимизацию внешних рисков и создание внутренних факторов развития. Кроме того, украинскому правительству стоило бы сейчас заявить о реструктуризации как внешних, так и внутренних долгов".

Эксперт советует властям настаивать на таких пунктах в отношении кредиторов:

отсрочка выплат на 15-20 лет;

снижение процентных ставок по евробондам с 7,5% до 2-3% годовых;

списание 40-50% долгов.

Кроме того, Украина могла бы попросить западных партнеров открыть для украинских товаров свои рынки сбыта, сделав беспошлинный доступ украинской продукции.

"Германия, Япония и Южная Корея показали высокие темпы экономического роста во второй половине 20-го века из-за того, что США открыли им свой рынок, – продолжает Алексей Кущ. – США временами действовали даже в ущерб своим экономическим интересам – допуск автомобилей из этих стран сильно подкосил американский автопром. Если бы ЕС, США, Канада и Великобритания сейчас открыли свои рынки для всех украинских товаров, кроме военных, это помогло бы перезапустить украинскую экономику".

Ранее "Сегодня" писали о том, как признание "ЛДНР" ударит по экономике РФ. Также читайте о том, что происходило с гривней на валютном рынке во вторник.