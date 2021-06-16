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Обвал доллара закончился? Нацбанк заметно повысил официальный курс

16 июня, 16:22

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 17 июня

Курс доллара больше не падает / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 17 июня:

16.0617.06Изменение
1 доллар США26,93 грн27,03 грн+ 0,10
1 евро32,62 грн32,77 грн+ 0,15

По сравнению со значениями 16 июня курс доллара вырос на 10 копеек после падения на шесть копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" не удержался ниже психологической отметки в 27 гривен. Тем не менее за неделю – с 10 по 17 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на шесть копеек.

Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала. По их словам, нервозности валютному рынку добавила встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, валютчики ждут решения НБУ об учетной ставке. Впрочем, ситуация на межбанке (а вслед за ней и в официальных курсах НБУ) еще может измениться – все будет зависит от новостного фона.

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Курс евро тоже вырос. Евровалюта поднялась в цене на 15 копеек после падения на восемь копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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