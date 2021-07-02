Новый "потолок". Как выросла максимальная пенсия с 1 июля

Рост максимальной выплаты связан с повышением прожиточного минимума, но не распространяется на судей

Максимальная пенсия выросла с 1 июля / Фото: Getty Images, Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки сразу у нескольких категорий пенсионеров. У многих это связано с плановым увеличением прожиточного минимума. В том числе это касается получаеелей максимальной пенсии, пишет сайт "Сегодня".

Максимальная пенсия в Украине равняется 10 размерам прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Он с 1 июля вырос на 85 грн – с 1769 до 1854 грн.

То есть, теперь с учетом надбавок, индексаций и дополнительной пенсии максимальная пенсия может составлять максимум 18 540 грн (10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц). Для пенсионеров, которые заработали максимальную пенсию, прибавка может составить до 850 грн.

Стоит помнить, что это ограничение не касается специальных выплат судьям – пожизненного содержания. Его в народе тоже называют пенсией, но юридически это не так. Поэтому многие судьи в преклонном возрасте получают выплаты в несколько десятков тысяч гривен.

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Напомним, также после повышения прожиточного минимума в Украине выросла минимальная пенсия. Правда, всего на 85 гривен.

Кроме того, с 1 июля в Украине повысили пенсии чернобыльцам. Теперь пенсии для людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

6000 гривен – для I группы инвалидности;

4800 гривен – для II группы инвалидности;

3700 гривен – для III группы инвалидности и детей с инвалидностью.

А введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.