Новый метод борьбы с застройщиками-аферистами придумали в Раде

В Верховной Раде предложили регистрировать имущественные права на квартиры, которые еще не построены. Депутаты считают, что это сделает невозможными случаи, когда застройщики продают одни и те же квадратные метры нескольким инвесторам. Новые правила предлагают в законопроекте № 5091.

Важно, что в документе нет процедуры, которая позволила бы взыскать деньги со старых мошенников. То есть, даже если его примут, он не решит проблемы существующих недостроев. В чем же тогда заключается польза новой инициативы, разбирались новости "Сегодня".

Что происходит сейчас?

Сейчас инвесторы и застройщики подписывают предварительные договоры о покупке квартир. Одни называют такие документы "филькиной грамотой", ведь они нигде не регистрируются и не заверяются нотариусом. Другие уверены: раз в бумаге прописана сумма, которую получил застройщик, то все будет в порядке.

Вот только в Украине насчитываются десятки тысяч инвесторов с такими договорами, но без квартир и без денег.

"550 тыс. гривен инвестировал в однокомнатную квартиру в ЖК "Патриотика". Родственники также инвестировали в ЖК "Эврика" – это одного и того же застройщика, банка "Аркада". Начиная с 2018 года, через год после того, как я инвестировал, начались определенные проблемы в банке, которые в 2019-м переросли в полную остановку строительства", – рассказывает Виталий Щербаков.

На руках у него – и свидетельство, и соглашение об участии в фонде финансирования строительства. Виталий – юрист. Он говорит, что эти документы – более весомые, чем предварительный договор. Но в суд все равно не торопится – не видит смысла. Ведь никакое решение суда не ускорит введение дома к эксплуатацию.

В селе Крюковщина под Киевом тоже разразился строительный скандал. Полиция задержала мошенников, которые продавали одни и те же квартиры по несколько раз и таким образом выручили более 5 млн гривен. Правоохранители выясняют, был ли у директора по продажам сговор с нотариусом.

Что хотят поменять?

Эксперты считают, что таким аферам скоро придет конец. А поможет этому законопроект № 5091 с парадоксальным названием "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". Чтобы одну квартиру не продали дважды, предварительный договор хотят сразу вносить в реестр. И немедленно давать покупателю право на квартиру. Даже если на тот момент есть только котлован, кран и несколько кирпичей.

"Вы делаете бизнес вместе с застройщиком. Вам гарантируются те права, которые вы должны получить в будущем. Впервые звучит слово "гарантирование", – объясняет руководитель Ассоциации профессиональных управленцев недвижимостью Анатолий Топал.

Гарантия заключается в том, 10-15% квартир бизнесмен обязан построить за собственный счет, без инвесторов. А вот продавать они их не сможет. Если застройщик сбежит – вкладчики сами реализуют эти квартиры.

Руководитель строительной компании Назар Бенч считает, что такое требование не станет проблемой для добросовестных застройщиков. Но тех, кто строит вообще без собственных вложений, за счет инвесторов, немало – около 30%. Им придется или адаптироваться к новым правилам, или уходить с рынка.

Кроме того, новые правила могут даже снизить цены на квартиры – у застройщиков появится шанс избавиться от теневых расходов:

"У всех застройщиков есть огромный рычаг изменения цены в сторону понижения. Это коррупционная составляющая, которая на сегодняшний день – не одна тысяча гривен на квадратном метре", – объясняет Анатолий Топал.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об окончательном решении проблемы недостроев обанкротившегося банка "Аркада". Достраивать ЖК будет компания Stolitsa Group за счет средств группы "Аркада", а также с помощью продажи еще нереализованных квартир и кредитов под государственные гарантии. Тем, кто брал квартиры в рассрочку и еще не успел полностью за них рассчитаться, тоже придется заплатить.