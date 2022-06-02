Новый курс от банков: сколько стоит доллар в Приватбанке, Ощадбанке и ПУМБ

Сколько стоит доллар 2 июня в банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в украинских банках составляет 35,9 грн/долл. Этот показатель значительно ниже, чем, например, неделю назад — 36,5 грн.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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В целом ситуация в отдельных банках 2 июня выглядит так:

ПриватБанк – 35,5 грн/36 грн;

Ощадбанк – 34,9 грн/35,8 грн;

Укрэксимбанк – 34,5 грн/35,65 грн;

Райффайзен Банк – 35,5 грн/36,5 грн;

ПУМБ – 35,1 грн/35,9 грн.

В Украине существуют три валютных курса

После того, как Нацбанк Украины разрешил банкам устанавливать курсы валют по своему усмотрению, рынок начал жить в новой реальности. Фактически образовалось три валютных курса: официальный, карточный курс, которым конвертируется гривня в валюту для оплаты за границей, а также наличный валютный курс.

По официальному курсу 29,25 грн доллары могут купить только предприятия, покупающие за границей товары, входящие в список критического импорта. В этом списке более 1000 наименований – от стройматериалов и пищевых продуктов до топлива, медикаментов, предметов и средств личной гигиены. Список постоянно дополняют, чтобы не разгонять инфляцию.

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Раньше мы рассказывали, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса доллара, а также писали, как предпринимателям получить 20 тыс. грн от ПриватБанка.