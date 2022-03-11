Новый курс от банков: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Альфа-Банке, Monobank и Райффайзен Банке

Какой курс доллара в украинских банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На период военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксировано на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Да, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкингов и данным Минфина, курс доллара (по состоянию на 11 марта) в банке:

Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн;

ПриватБанк – 29,25/29,49 грн;

Райффайзен – 29,25/29,54 грн;

Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро в банке:

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Альфа-Банк – 31,90/33,30 грн;

ПриватБанк – 32,25/32,78 грн;

Райффайзен – 32,20/32,50 грн;

Monobank – 32,11/33,11 грн.

"Кредитные каникулы" от банков

С начала войны 24 февраля большинство украинских банков объявили о так называемых кредитных каникулах.

О такой инициативе уже сообщили:

ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);

Райффайзен Банк (кредитные каникулы на два месяца);

ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);

Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);

Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).

В каждом банке правила свои, поэтому относительно вашего кредита нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.

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Напомним, Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.

Ранее мы также рассказывали, для каких операций Национальный банк Украины упростил проверку происхождения средств.