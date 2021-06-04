Новый акциз на зеленую энергию остановит развитие ВИЭ в Украине, – УВЭА

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Намерение Кабинета министров ввести новый акцизный налог на зеленую электроэнергию означает отказ государства от развития возобновляемых источников энергии.

Об этом заявила Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА), пишет "РБК-Украина".

"Уже становится очевидным, что правительство Украины не способно выполнить взятые на себя обязательства в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ, не способно обеспечить финансовую стабильность на рынке энергии, не способно погасить имеющуюся задолженность перед инвесторами, не способно обеспечить инвестиционную привлекательность государства, не способно быть надежным партнером для международного сообщества и "идти в ногу" с ведущими странами мира", – говорится в заявлении.

Зато планами ввести новый налог правительство Украины останавливает партнерство с международными и национальными инвесторами и компрометирует сектор зеленой энергетики.

"Данная инициатива свидетельствует о следующем: правительство официально заявляет миру о своем нежелании развивать возобновляемые источники энергии в отличие от других стран мира; правительство официально заявляет всем международным и национальным инвесторам о своей неспособности развивать инвестиционную привлекательность Украины", – говорится в заявлении ассоциации.

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В УВЭА отметили, что сейчас Энергетическое сообщество ЕС рассматривает обращение о противоправности действий Кабинета министров и Министерства финансов по введению акциза на продажу зеленой электроэнергии в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на зеленую энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.