Новые требования к денежным переводам: Нацбанк ужесточил правила работы платежных систем

Участники рынка имеют 12 месяцев, чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы

/ Фото: НБУ

На днях Национальный банк принял новую Стратегию, а теперь повышает уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств, поэтому решил усилить надежность и эффективность работы платежных систем.

Как сообщает пресс-служба регулятора, были установлены четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

построения системы защиты информации и обеспечения кибербезопасности;

порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

Требования постановления № 43 "Об утверждении Положения о защите информации и киберзащите в платежных системах" распространяются на:

платежные организации платежных систем, созданных резидентами Украины;

платежных систем, созданных резидентами Украины; операторов услуг платежной инфраструктуры;

платежной инфраструктуры; участников платежных систем.

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Постановление предусматривает:

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внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка ужесточатся)

установление требований к использованию средств защиты информации;

определение политики управления доступом;

повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.

В Нацбанке считают, что это позволит минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации платежных систем с учетом современных технологий защиты информации.

Постановление № 43 вступает в силу с 29 мая. Но участники платежного рынка будут иметь комфортный переходный период (12 месяцев), чтобы доработать свои внутренние процедуры и документы по информационной безопасности и защите от киберугроз и привести свою деятельность в соответствие с требованиями постановления.

Сайт "Сегодня" писал, что японская платежная система JCB выходит на украинский рынок. Это самая крупная платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

Напомним, в августе 2020 Нацбанк обновил Систему электронных платежей, которая стала работать в режиме 23/7, то есть доступна для межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю. Ранее СЭП работала с 08:30 до 19:00.

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