Новые санкции ЕС против России коснутся "Сбербанка" и нефти — остановят ли они Путина

В ЕС рассказали, какими будут новые санкции против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения России в Украину и серьезных санкций против страны агрессора, в мире резко сократилось количество покупателей нефти из РФ. Теперь же запрет на покупку российского черного золота готовит Европейский Союз.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Так. по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции будут наложены на российский "Сбербанк" и на покупку российской нефти.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на "Сбербанк". На его долю приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики", — расказала она.

Чиновница уточнила, что Еврокомиссия работает над умными механизмами, которые позволят включить нефть в будущие санкционные пакеты.

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Отказ от ресурсов РФ

Уже известно, что сотрудничество с Россией прекратят нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. Запрет на торговлю энергоносителями из РФ на законодательном уровне запрителили США.

Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Европа потребляет немало угля, нефти и голубого топлива из РФ. Так, в прошлом году РФ получила от ЕС почти 90 млрд евро за энергоносители.

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