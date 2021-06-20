Моря много не бывает. SkyUp запускает новые рейсы в Хорватию

Появились новые рейсы в Пулу, Сплит и Дубровник – летать в основном будут два раза в неделю по каждому маршруту

Фото: пресс-служба SkyUp

С 20 июня авиакомпания SkyUp запускает рейсы в Хорватию – в курортные города.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Моря много не бывает. А отдых на побережье Адриатики – это теплое море до октября, а еще вкусная кухня, великолепные пейзажи и множество исторических памятников; достопримечательностей. Начинаем выполнять рейсы из Киева в хорватские Пулу, Сплит и Дубровник" , – говорится в сообщении.

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Рейсы будут курсировать:

Киев – Пула – Киев: с 20 июня по четвергам и воскресеньям. Будет стоить билет от 2149 грн в одну сторону.

Киев – Сплит – Киев: с 23 июня по средам и субботам. Цена стартует от 2122 грн в одну сторону.

Киев – Дубровник – Киев: с 25 июня по пятницам. Купить билет можно будет от 2829 грн в одну сторону.

Ранее мы сообщали, что крупнейшие европейские лоукостер Ryanair и Wizz Air регулярно предлагают полеты по сверхнизким тарифам, которые позволяют летать за 10-20 евро, а иногда даже 5 евро в одну сторону. В то же время в 2021 финансовом году себестоимость перевозки одного пассажира в Ryanair составила 90 евро, в Wizz Air – 115 евро.

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