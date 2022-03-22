Новые потери агрессора: крупнейший французский банк останавливает работу в РФ

Еще одна банковская группа вышла из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация за агрессию против Украины уже поплатилась своей экономикой. Десятки компаний еженедельно объявляют о выходе с российского рынка, а западные страны вводят новые и новые санкции.

Французская банковская группа BNP Paribas также заявила, что прекращает любой новый бизнес в России. Об этом передает издание Bloomberg.

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Реакция на вторжение в Украину

В BNP Paribas сообщили своим корпоративным клиентам, что российское подразделение больше не сможет обрабатывать транзакции с конца марта 2022 года. В банке заявили, что такое решение было принято как реакция на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Вместе с тем, известно, что банк начал постепенный выход из РФ еще до ее агрессивных действий против Украины. Еще с 2012 года банк начал сокращать деятельность в розничном бизнесе, а в 2020 полностью прекратил потребительское кредитование.

Ультиматум компаниям, которые не выходят из РФ

Хакерская группа Anonymous пригрозила взломом компаниям, которые не захотели выйти из России после вторжения российской армии в Украину.

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Около 50 компаний с мировым именем продолжают работать в РФ, несмотря на всеобщее возмущение. Хакеры дали 48 часов компаниям, чтобы свернуть свой бизнес в РФ, иначе их сайты будут сломаны. А еще хакеры пригрозили слить конфиденциальные данные компаний.

"Сегодня" писали, что весь мир постепенно отказывается от российского газа и нефти. Вслед за США решение о прекращении импорта энергоносителей из России было принято в Великобритании и Польше.

Постепенно из газовой иглы РФ пытается слезть Германия, которая все еще зависима от российского голубого топлива.