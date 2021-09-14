"Новая почта" намерена создать крупнейшую в Европе сеть почтоматов

Украинцы все чаще пользуются поштоматами / Фото: Коллаж: Сегодня

Частный почтовый оператор "Новая почта" до конца 2021 года намерен увеличить количество своих почтоматов в 2,4 раза – с 7045 до 17 тыс. единиц. Если это произойдет, то сеть станет самой крупной в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба.

"На сегодня сеть насчитывает 7045 почтоматов в 279 населенных пунктах Украины. Почтоматы это безопасный и удобный способ получения посылок", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что чаще всего клиенты почтового оператора заказывают в почтоматы одежду и косметику.

Почему украинцы выбирают почтоматы

Возможность получить свою посылку полностью бесконтактно с помощью одного клика в своем смартфоне

Клиент может получить свою посылку в любое время – почтомат работает 24/7

Широкая сеть интернет-магазинов, откуда можно заказать доставку в почтомат

Тапочная доступность – почтоматы устанавливаются в непосредственной близости к клиентам: в подъездах, возле продуктовых магазинов и ТРЦ, фитнес-центров и т.д

В "Новой почте" напомнили, что забрать из почтомата можно только полностью оплаченные посылки до 20 кг фактического веса, при этом объявленная стоимость не должна превышать 6000 грн.

"Максимальные габариты отправления – 40х60х30 см. Если по каким-то причинам получатель не смог забрать свой заказ вовремя, то на 3-й день оно будет перемещено на ближайшее отделение Новой почты, где бесплатно храниться 7 дней. Дополнительных оплат при этом нет", – говорится в сообщении.

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Международные переводы Western Union

В начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:

иметь при себе удостоверение личности;

знать полное имя получателя и страну назначения;

после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.

Напомним, в конце июля"Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аэродрон"). Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.