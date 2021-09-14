"Новая почта" намерена создать крупнейшую в Европе сеть почтоматов

Украинцы все чаще пользуются поштоматами / Фото: Коллаж: Сегодня
Частный почтовый оператор "Новая почта" до конца 2021 года намерен увеличить количество своих почтоматов в 2,4 раза – с 7045 до 17 тыс. единиц. Если это произойдет, то сеть станет самой крупной в Европе.
Об этом сообщает пресс-служба.
"На сегодня сеть насчитывает 7045 почтоматов в 279 населенных пунктах Украины. Почтоматы это безопасный и удобный способ получения посылок", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что чаще всего клиенты почтового оператора заказывают в почтоматы одежду и косметику.
Почему украинцы выбирают почтоматы
- Возможность получить свою посылку полностью бесконтактно с помощью одного клика в своем смартфоне
- Клиент может получить свою посылку в любое время – почтомат работает 24/7
- Широкая сеть интернет-магазинов, откуда можно заказать доставку в почтомат
- Тапочная доступность – почтоматы устанавливаются в непосредственной близости к клиентам: в подъездах, возле продуктовых магазинов и ТРЦ, фитнес-центров и т.д
В "Новой почте" напомнили, что забрать из почтомата можно только полностью оплаченные посылки до 20 кг фактического веса, при этом объявленная стоимость не должна превышать 6000 грн.
"Максимальные габариты отправления – 40х60х30 см. Если по каким-то причинам получатель не смог забрать свой заказ вовремя, то на 3-й день оно будет перемещено на ближайшее отделение Новой почты, где бесплатно храниться 7 дней. Дополнительных оплат при этом нет", – говорится в сообщении.
Украинцам могут усложнить получение международных посылок
Международные переводы Western Union
В начале августа 2021 года "Новая почта" объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.
Чтобы перевести деньги, клиенту потребуется:
- иметь при себе удостоверение личности;
- знать полное имя получателя и страну назначения;
- после оплаты транзакции отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода, который должен передать получателю.
Напомним, в конце июля"Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аэродрон"). Расстояние в 480 км с отправлением БПЛА пролетел впервые в мире.