"Новая почта" изменила правила отправки посылок за границу

Подавать заявку в онлайне больше не нужно. В компании объяснили, как теперь оформлять международные отправления

Международные отправления теперь принимают без предварительной заявки / Фото: УНИАН

Компания "Новая почта", которая ранее повысила тарифы, разрешила отправлять посылки за границу из любого отделения без оформления онлайн-заявки на сайте. Теперь, чтобы оформить международное отправление, нужно:

Принести посылку обязательно в развернутом виде. Это необходимо, чтобы сделать общее описание согласно таможенному законодательству и установить объявленную стоимость. Назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление. Также понадобятся ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя. При отправке больше чем одной позиции заполнить инвойс для таможни.

Об этом сообщила пресс-служба почтовой компании.

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До введения новых правил необходимо было приходить в отделение уже с верифицированной онлайн-заявкой на международное отправление, а оператору нужно было проверить его содержимое на соответствие инвойсу.

Напомним, в "Укрпочте" недавно предупреждали, что от ее имени начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получают письма с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление. О том, почему нельзя вскрывать непонятные посылки, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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