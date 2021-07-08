Норвежские инвесторы разочаровались в Украине из-за постоянного изменения законодательства в зеленой энергетике

Зарубежные инвесторы удивлены юридическими условиями в Украине, которые непредсказуемы и имеют обратную силу

/ Фото: Pixabay

Украина теряет инвестиции в сектор зеленой энергетики из Норвегии из-за повышения налогового давления, в частности попытки Кабинета министров Украины внедрить акцизный сбор на производство зеленой электроэнергии, и непредсказуемости в законодательном поле, которое постоянно меняется в сторону ухудшения инвестиционного климата и создает проблемы инвесторам.

Об этом говорится в заявлении Енса Фролиха Холт, госсекретаря министерства иностранных дел Королевства Норвегии, главы норвежской делегации на конференции по реформе Украины в Вильнюсе, сообщает "Главком".

"Последние 2 года норвежские предприятия в секторе возобновляемых источников энергии представляли 20% всех ПИИ (прямых иностранных инвестиций – ред.) в Украине. Но инвесторы были удивлены и разочарованы юридическими условиями, имеющими обратную силу, а также непредсказуемостью внезапных юридических изменений", – заявил Холт.

Он отметил, что стабильные рамки и предсказуемая реализация государством своих обязательств являются ключевыми факторами в привлечении дополнительных прямых инвестиций в страну.

"Мы ожидаем, что Украина будет использовать все возможные средства и усилия для достижения успеха и обеспечения предсказуемой основы, а также для усиления антикоррупционных мер и практики", – сказал госсекретарь.

Реклама

Он добавил, что Норвегия является крупным донором проектов, направленных на повышение энергоэффективности, реформирование энергетического сектора. При этом Холт возмутился, что усилия Норвегии по созданию более динамичного, открытого энергетического и конкурентоспособного сектора государственных предприятий в Украине в последнее время не оправдают ожиданий норвежских партнеров.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).