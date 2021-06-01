НКРЭКУ стремится сохранить импорт тока из России и Беларуси, – Буймистер

Нардеп считает, что зависимость от импорта в отопительный сезон делает невозможной интеграцию Украины в единую энергосистему ЕС

Национальный регулятор НКРЭКУ заинтересован в том, чтобы в следующий отопительный сезон Украина импортировала электрическую энергию из России и Беларуси. Об этом заявила народный депутат ("Слуга народа") Людмила Буймистер, сообщает "Обозреватель".

"Регулятор знает, что нам понадобится импорт тока, скорее всего, в следующем отопительном сезоне. Но расписывается в собственной несостоятельности. 1 октября, которое регулятор фактически заложил в своем решении, означает, что они даже не делают публичных заявлений о том, что они будут стремиться уменьшать объемы технически необходимого импорта для балансировки нашей энергосистемы", – отметила нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Зависимость от импорта в отопительный сезон делает невозможной интеграцию Украины в единую энергосистему ЕС.

"Мы точно будем требовать заявлений очень решительных относительно полного ограничения импорта из России и Беларуси. Потому что это залог того, присоединимся ли мы к европейской энергосети, как мы это публично заявляем, что мы туда стремимся", - добавила нардеп.

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Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, предусматривающий запрет как минимум до конца 2021 года.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.