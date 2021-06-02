НКРЭКУ отказалась прекращать манипуляции на рынке электроэнергии, – нардеп "Слуги народа"

Людмила Буймистер сообщила, что регулятор отверг проекты решения, которые позволили бы прекратить злоупотребления на энергорынке

НКРЭКУ на заседании 2 июня отказалась пресекать махинации и злоупотребления на рынке электрической энергии. Об этом сообщила народный депутат "Слуга народа" Людмила Буймистер, пишет "Znaj.ua".

"Сегодня утром НКРЭКУ проигнорировало все решения (для остановки махинаций – ред.). Комиссия оставила без внимания обращение министра, просьбы правительства, здравый смысл — и дала возможность нескольким приближенным трейдерам и далее паразитировать на всей энергосистеме", – сообщила нардеп от монобольшинства.

Она отметила, что накануне после консультаций с Минэнерго, правительством и участниками рынка, были выработаны проекты решения, которые сделали бы невозможными дальнейшие спекуляции и коррупционные схемы, однако все они были отвергнуты НКРЭКУ.

Реклама

"Группка чиновников из НКРЭКУ взяла в заложники всю энергетику. Целую неделю шли консультации на разных уровнях, чтобы прекратить махинации на энергорынке, которые ежедневно обходятся украинцам в десятки миллионов гривен. Были наработаны действенные решения, которые позволили бы быстро исправить ситуацию и прекратить злоупотребления", - отметила нардеп.

Буймистер отметила, что сегодняшнее решение поставило крест на репутации действующего состава НКРЭКУ.

"Комиссия сознательно стала на защиту спекулянтов и махинаторов, которые играют энергетическую отрасль и в первую очередь государственный "Энергоатом", - подчеркнула нардеп от "Слуги народа".