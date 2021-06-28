НКРЭКУ оставила трейдерам возможности для махинаций на энергорынке, – нардеп от "Слуги народа"

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сохранила возможности для трейдеров заниматься махинациями на рынке электрической энергии. Об этом сообщила в Facebook нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер, пишет "Гордон".

"В пятницу регулятор НКРЭКУ временно приостановил часть махинаций на балансирующем рынке. Такое решение Министерство энергетики требовало от регулятора принять еще 24 мая – ровно месяц назад!" – написала нардеп.

Она подчеркнула, что НКРЭКУ намеренно тянула время, чтобы в течение всего июня группа трейдеров продолжала махинации с ценами и "выкачивала деньги" из государственной компании "Энергоатом".

"Точную сумму убытков от такой преступной позиции НКРЭКУ, я надеюсь, установят правоохранительные органы. Убеждена, что счет идет на сотни миллионов гривен", – добавила Буймистер.

Решение НКРЭКУ прекратить ценовые махинации Буймистер назвала запоздалым и неполным.

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"В целом, сегодняшнее запоздалое решение НКРЭКУ выглядит как издевательство над государственными компаниями и здравым смыслом. Мол, "мы согласны, что есть махинации на рынке электроэнергии и торговля воздухом, но давайте еще месяц наши трейдеры позарабатывают, а потом мы их остановим на несколько месяцев", – подчеркнула политик.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.

"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт·час.

"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечает издание.