Николай Рудьковский готовит иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека

Он провел два года в тюрьме РФ за брошенный в сторону российского посольства в Киеве камень

Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский намерен подать иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации, где он провел два года в тюрьме за брошенный в сторону российского посольства в Киеве камень.

Об этом Рудьковский рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"В РФ в криминальном кодексе нет статьи за ответственность за пределами РФ. Но они закрывают на это глаза, это делалось, чтобы показать, что правоохранительная система как-то борется с врагами из Украины. Но мои юристы и сейчас ведут юридические процессы, мы подали кассацию в РФ, пойдем в Европейский суд и докажем, что это было политически мотивированное преследование, и выставим счет-компенсацию России", - заявил Рудьковский.

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Также Николай Рудьковский добавил, что украинские нардепы Нестор Шуфрич и Олег Семинский путем шантажа принуждали его семью переоформить на них активы крупнейшей украинской газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", пока Рудьковский находился в российской тюрьме. Он утверждает, с этой целью они привлекали как правоохранительные органы РФ, так и криминалитет.

"Мне следователи и все другие, кто ко мне приходил, говорили: "Решите ваши финансовые вопросы с господином Шуфричем и его партнером в Украине, и расследование пойдет по другому пути"... Они вышли на криминальный мир, вышли на смотрящего по тюрьме, пытались мне создать там абсолютно неприемлемые условия, чтобы мои родственники переписали на них акции компании и отдали имущество", – рассказал Рудьковский.

В феврале 2017 года Следственный комитет РФ предъявил шестерым гражданам Украины заочное обвинение в нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах, среди которых был и экс-министр.