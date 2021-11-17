Некоторым украинцам вернут их налоги: кто может получить деньги

Украинцы могут вернуть себе часть заплаченных налогов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы имеют право вернуть себе часть от уплаченного налога на доходы физических лиц. Однако это касается только тех налогоплательщиков, которые смогут доказать свои расходы, например медицину, образование или страхование.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины, а сумма возврата зависит от размера официальной заработной платы.

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То есть, если вы хотите рассчитать приблизительную сумму, которую вы вправе вернуть себе, умножьте сумму расходов на медицину или образование на 18%.

Заметьте, что вы не можете вернуть себе больше, чем уплатили в бюджет НДФЛ.

Таким образом, процедура по получению денег выглядит так:

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до конца 2021 года следует обратиться в Налоговую службу по месту своей регистрации и написать заявление;

далее следует заполнить декларацию;

работникам налоговой нужно предоставить документ, подтверждающий ваши расходы;

деньги поступят на вашу банковскую карту в течение двух месяцев.

Важно знать, что потраченные за границей деньги вы не можете вернуть через НДФЛ.

Что такое НДФЛ?

Налог на доходы физических человек украинцы платят по каждой зарплате и его размер составляет 18%, а еще 1,5% нужно отдать с зарплаты в качестве военного сбора.

Новые налоги на авто

В скором времени в Украине начнут по новому начислять налоги на автомобили.

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Планируется, что украинцы должны будут платить ежегодный налог на машину в размере 25 тысяч гривен не только на элитные автомобили.

Под налогообложение подпадут и новые машины среднего класса стоимостью более 1,3 млн грн.

"Сегодня" писали, что для украинцев увеличили налог на недвижимость.

Мы также сообщали, что в Украине хотят изменить правила покупки земли и увеличат список запретов.