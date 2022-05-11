Некоторым украинцам будут по-новому начислять пенсии – кого касается

Социальная защита некоторых украинцев усилилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинское правительство приняло решение, согласно которому для некоторых категорий населения изменятся условия начисления пенсий.
В частности, речь идет о работающих патронатных воспитателях, родителях-воспитателях детских домов семейного типа и приемных родителях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
Что изменится
"Денежное обеспечение работающих патронатных воспитателей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей будет учитываться при назначении им пенсии", – сообщили в ведомстве.
Итак, теперь единый социальный взнос будет начисляться и оплачиваться за этих людей, независимо от того, работают они или нет.
При этом ранее ЕСВ платили только за неработающих воспитателей и приемных родителей.
"Таким образом, при назначении пенсии патронатным воспитателям, родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям будут учитываться полученные ими суммы денежного довольствия", – отметили в Минсоцполитики.
Также в пресс-службе добавили, что укрепление социальной защиты этих категорий важно сейчас, поскольку в военный и послевоенный период их услуги потребуются.
Некоторым украинцам повысили пенсии
Ранее "Сегодня" рассказывали, что в апреле, после пересчета выплат, пенсии членам семей погибших в среднем увеличились на 1,5 тысячи грн.
Следовательно, минимальная гарантия по пенсиям членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее 7800 грн, если речь идет о родителях и супругах, а также детях – 6100 грн на каждого.
В Минсоцполитике отметили, что повышение касается и семей погибших, входивших в состав добровольческих формирований территориальной громады.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий правила индексации пенсий. Теперь 1 марта является фиксированной датой перерасчета выплат и не будет меняться каждый раз политиками.
"Сегодня" рассказывали и о том, как получить деньги в Ощадбанке даже без карты, и кто может рассчитывать на ежегодную разовую помощь от государства начиная с июня.