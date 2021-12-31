Некоторых украинцев лишат пенсии: кто рискует остаться без соцпомощи

Пенсионеры могут остаться без денег / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти назвали причины, по которым украинцев могут лишать пенсионных выплат, а также рассказали, как потом их возобновить.

Об этом сообщили в ПФУ.

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Так, в соответствии со статьей 49 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" выплата пенсии может быть приостановлена по следующим причинам:

в случае смерти пенсионера;

если пенсия назначена на основании документов, содержащих противоречивые сведения;

в случае неполучения пенсии через отделение почтовой связи в течение 6 месяцев подряд;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

Есть и другие обстоятельства, из-за которых можно потерять пенсию. Например, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца.

А также:

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непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Как узнать онлайн о трудовом стаже?

Украинцам не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд, чтобы подать информацию о трудовом стаже. Теперь это можно узнать онлайн.

Необходимо:

заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;

проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;

добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;

подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.

Позже на веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.

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Ранее мы сообщали, что с 1 января 2022 года для некоторых украинцев повысят пенсионные выплаты. Произведут перерасчет пенсий в начале 2022 года лишь трем категориям украинцев.

Напомним, что несмотря на то, что в 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий, многие украинцы получат пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума.