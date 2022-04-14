Некоторые украинцы могут повысить себе пенсию – как получать больше

Кто может получить незапланированное повышение пенсии / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы могут получать немного больше пенсию, чем у них сейчас.

О некоторых уловках рассказали в издании "На Пенсии".

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Редакция ответила на письмо от читательницы, написавшей, что в 1976 году устроилась на работу, а в 2002 году у нее произошел инсульт и она получила 3-ю группу инвалидности.

Сейчас ее пенсия составляет 2185 грн, и она хочет получать больше, однако в Пенсионном фонде ей сказали, что для пересчета выплат нужно отработать еще три года по трудовой, но сейчас официально устроиться невозможно.

Итак, издание подсчитало, что стаж читательницы составляет около 26 лет и именно поэтому в ПФУ посоветовали отработать еще несколько лет, однако есть еще один способ – перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности.

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"Тогда в стаж дополнительно отнесут период со дня пребывания на инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. В этом случае общий стаж составит более 30 лет, а выплата с 1 марта – около 2300 гривен", – посоветовал специалист.

Не получить пенсию из-за оккупации

Для тех, кто не может получить пенсию из-за оккупации украинских территорий нормальным путем, государство разработало специальный механизм.

Он предполагает, что все средства для соцвыплат в определенных регионах перечислят в Ощадбанк. Затем эти деньги будут перечислять на карты или отдавать на руки.

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Для тех, кто получает пенсию на карточку, ничего не изменится, а вот для тех, кто забирал деньги в почтовом отделении, придется обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.

"Сегодня" также писали, кого из пенсионеров вскоре ждет прибавка, и рассказывали, кого Ощадбанк оставил без пенсии.