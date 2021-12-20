Не только дети. Кто еще может получить "экономический паспорт украинца"

Получить деньги могут и пенсионеры / Фото: Коллаж: Сегодня

"Экономический паспорт" украинца, законопроект о котором зарегистрировал в Верховной Раде президент Владимир Зеленский, могут получить не только дети, но и пенсионеры старше 70-80 лет.

Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей", – сказал он.

По его словам, эту инициативу надо начать, а потом расширять и на других детей, а позже и на пенсионеров.

"Поскольку у пенсионеров (особенно старше 70-80 лет) вообще нет возможности дополнительных заработков и им надо получать безусловный базовый доход. Но недовольные и критики будут всегда. Тут важно, что мы первые сделали этот шаг, и средства за использование украинских недр будут направляться на персональные банковские счета детей, и в будущем они смогут использовать их на обучение, покупку жилья", – добавил Арахамия.

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В то же время Арахамия отрицает, что в будущем "экономические паспорта" могут отменить, даже если будет экономический кризис. Он назвал это политическим самоубийством, поскольку деньги заберут у детей.

"Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: "Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю"? Невозможно такое будет сделать", – считает парламентарий.

Что такое экономический паспорт?

Это счет, на котором до совершеннолетия ребенка будут накапливаться деньги, перечисленные государству за пользование недрами. Президент подчеркнул, что фактически это средства из принятого законопроекта № 5600, касающегося внесения изменений в Налоговый кодекс.

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Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что на момент достижения 18-летнего возраста дети, рожденные в 2019 году, смогут получить на спецсчета средства от рентных платежей в размере $10 000.

"Сегодня" ранее рассказывали, откуда будут поступать деньги для накопления на счетах "экономических паспортов", а также писали об опыте других стран.