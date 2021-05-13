Не так уж и много. Степанов назвал среднюю цену одной дозы COVID-вакцины для Украины

Коллаж
Средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса для Украины составляет 7,52 долл.
Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы не можем разглашать цену из-за жестокой конфиденциальности договоров, но я могу сказать, что в целом мы тратим 240,5 млн долларов на 32 млн доз вакцин: это с доставкой, с логистикой, со всеми расходами. Средняя цена для Украины одной дозы вакцины получается 7,52 доллара", - рассказал министр.
Читайте также: Вакцинация украинцев из "Дії" – всем желающим прививка не достанется
Степанов уточнил, что речь идет о контрактах на 32 млн доз, без учета поставок препарата по программе COVAX.
В 32 млн доз, по словам министра, входят следующие препараты:
- 20 млн доз вакцины Pfizer;
- 10 млн Novavax;
- 2 млн AstraZeneca/Covishield.
Ранее сообщалось, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca.
Новости на эту же тему: