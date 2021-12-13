Несмотря на Украину: в МИД Австрии требуют запустить "Северный поток – 2" как можно скорее

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступает за запуск газопровода / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг попросил Совет министров иностранных дел ЕС как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2".

Об этом сообщает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По мнению Шалленберга, строительство проекта уже завершено, а значит, он должен начать поставки газа. Неиспользование газопровода по назначению глава МИД Австрии считает ошибкой, несмотря на напряженность между РФ и Украиной.

"Проект завершен, теперь мы должны его использовать", – заявил Шалленберг в Брюсселе 13 декабря.

Сертификация "Северного потока – 2"

Российский газопровод "Северный поток – 2" уже полностью готов по техническим параметрам, однако не может начать работу без прохождения обязательной сертификации, которая должна подтвердить его соответствие законам Евросоюза.

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Этот процесс был начат 8 сентября, однако приостановлен немецким регулятором 16 ноября. В ФРГ считают, что что оператор "Северного потока – 2" должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму.

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, остановить запуск "Северного потока – 2" уже никак не удастся.

"Сегодня" также рассказывали, что глава МИД Германии Анналена Бербок резко высказалась о кремлевском проекте и заявила: "Северный поток – 2" не может быть введен в эксплуатацию.