Не прошло и двух лет: платежный сервис ePayments возобновил работу после заморозки

Популярный британский платежный сервис возобновляет свою работу / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня
Британский платежный сервис ePayments сообщил о возобновлении работы после двухлетней заморозки, вызванной требованием регулятора.
Об этом сообщают в официальном блоге ePayments.
Напомним, в феврале 2020 года сервис был заблокирован. В Твиттере они дали комментарий по поводу блокировки, а также всячески пытались успокоить своих клиентов.
"ePayments вместе с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) приняли решение о приостановке всей деятельности по счетам клиентов. Это решение было принято после проверки FCA систем и средств ePayments по борьбе с отмыванием денег", — написали они в Твиттере после блокировки.
Что произошло с момента прекращения работы?
- Акционеры компании инвестировали 15 млн фунтов с целью удержать 150 сотрудников и предоставили необходимые ресурсы для восстановления и улучшения возможностей ePayments.
- Компания наняла 50 новых членов команды, а также привлекла 4 ведущие фирмы для проработки структуры рисков и защиты клиентов.
- ePayments работали над планом возврата средств клиентам, чьи счета были заблокированы. Отмечается, что первые возвраты пришлись на март 2020 года.
- К 2025 году компания согласовала бизнес-план, поэтому гарантирует клиентам безопасность и планирует развивать сервис как минимум до тех пор.
В будущем ePayments планирует дополнить сервис дополнительными валютами и новыми функциями, такими как Apple Pay, Google Pay, добавить виртуальные карты для безопасных покупок в интернете и возможность автоматических налоговых платежей.
НБУ запускает новое поколение СЭП
С 20 августа 2022 года заработает новое поколение системы электронных платежей (СЭП) Национального банка на базе международного стандарта обмена электронными сообщениями между организациями в сфере финансов (ISO 20022).
Благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022, платеж обогатится дополнительной информацией. Также можно автоматизировать значительное количество процессов при обработке платежей.
Сроки перехода на новое поколение СЭП определены в постановлении №93 "О введении международного стандарта ISO 20022 в платежную инфраструктуру Украины".
Постановление распространяется на следующих участников СЭП:
- банки Украины;
- Государственная казначейская служба;
- Национальный депозитарий Украины и т.д.
Также Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.
Ранее мы писали о разных платежных системах, с помощью которых можно отправить деньги из Польши в Украину или наоборот.