"Не купила жизненно важные лекарства". Monobank внезапно заблокировал карту клиентки

Monobank без объяснений заблокировал карту клиентки / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Monobank пожаловалась на то, что ее карту заблокировали без причин и объяснений. Женщина утверждает, что не смогла купить жизненно важные лекарства.

Об этом пользовательница оставила отзыв на сайте "Минфин".

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По ее словам, ее карту заблокировали без предупреждения, звонка и объяснений, из-за чего клиентка оказалась в ужасной ситуации.

"Не смогла купить жизненно важные лекарства. Я представила себе что если бы находилась за границей или какая то серьезная ситуация, а со мной так поступил банк!", – говорится в отзыве.

Сотрудники Monobank отреагировали на отзыв и для уточнения информации написали женщине в личные сообщения.

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Другие пользователи в комментариях посоветовали клиентке больше не хранить все деньги в одном банке и иметь 3-5 карточек из разных финучреждений.

Другой пользователь, за 10 дней до этого рассказал, что после блокировки его карты исполнительной службой, автоматически был заблокирован и счет его ребенка, привязанный к родительскому.

Теперь мужчина никак не может вывести с детского счета остаток средств и закрыть его тоже не может, а Monobank не знает, как решить проблему.

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Monobank ответил мужчине, что в в случае ареста родительского счета, карта ребенка блокируется вместе с ним и снова посоветовали обратится в исполнительную службу.

Monobank начал выплачивать "тысячу Зеленского"

Еще до официального старта программы "єПідтримка" Monobank начал выплачивать украинцам 1000 грн за вакцинацию двумя дозами вакцины от коронавируса.

Помимо старта выплат, Monobank предлагает потратить тысячу не просто на разрешенный список товаров и услуг, а воспользоваться выгодными партнерскими предложениями.

Например, купить за 1000 грн абонемент в одну из сетей спортклубов, который для обычных клиентов стоит в два раза дороже.

"Сегодня" также рассказывали об изменениях в работе Monobank и 10 скрытых функциях его мобильного приложения.