Не хватает даже на еду: украинцы массово проедают свои сбережения

Украинцы начали активно тратить свои сбережения. Коллаж: "Сегодня"

Украинцам не хватает заработанных денег на потребительские нужды, поэтому население активно тратит сбереженные средства.

Об этом в Facebook рассказал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения составило 60 млрд грн. Потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости (продукты питания, коммунальные услуги).

"О расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянно положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, с начала года уже достигло 1,5 млрд долларов. Другой компонент внутреннего спроса – инвестиции – сокращаются уже несколько лет подряд. В 2021 году их динамика продолжается с темпом падения около -10% к предыдущему году", – добавил Данилишин.

Средняя зарплата в Украине повысилась

В июне 2021 года в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн (по сравнению с 13 499 в мае).

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Где были самые высокие средние зарплаты:

Киев – 20 455 грн. Донецкая область – 14 988 грн. Киевская область – 14 679 грн. Николаевская область – 14 044. Запорожская область – 13 895 грн.

Украинцы массово перешли на зарплаты "в конверте"

Людей, которые работают неофициально – едва ли не треть страны. Это данные Министерства экономики. На самом деле цифра может достигать и 40%. По этим показателям – Украина, к сожалению, лидер в Европе. Всего работает почти 16 млн человек. Тех, кто устроен без трудовой – более трех миллионов.

Уже месяц, как государство взялось за проверки на предприятиях. За одного нелегального работника – работодатель заплатит 60 000 гривен штрафа, за повторное нарушение – 180 000.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.