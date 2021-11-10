НБУ установил для украинцев новый курс: сколько стоят доллар и евро

Гривня продолжает укрепляться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 10 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,09 грн;

1 евро – 30,21 грн;

1 злотый – 6,58 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

Курс доллара в цене никак не изменился, а евро – снизился на 1 копейку. Злотый подешевел на 1 копейку, а рубль – на 3 копейки.

Реклама

Как поменялся курс доллара и евро на межбанке

2 ноября доллар в покупке и продаже никак не изменился в цене. К завершению торгов он стоил 26,07/26,09 грн (покупка/продажа).

Евро также подорожал на 6 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,25/30,27 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака" доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.