НБУ сдерживает атаки продавцов: что происходит с долларом и евро

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара не изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг 30 сентября:

29.09 30.09 Изменение 1 доллар США 26,57 грн 26,57 грн 0 1 евро 31,03 грн 30,98 грн - 0,05

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара не изменился, а евро упал на 5 копеек.

Что происходит с курсом

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Как рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, несмотря на то, что накануне гривна обновила полуторагодовые максимумы против доллара США, 29 сентября, доллар стоит 26,6 гривен со спредом почти 10 копеек.

"Драйверами такого укрепления стали активные продажи валюты участниками рынка в ожидании размещения облигаций Министерством финансов Украины. После решения НБУ по учетной ставке, во вторник Минфин привлек 7 млрд гривен, при этом доходность по длинным шестилетним ОВГЗ достигла 13,01%", - сказал эксперт.

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По его словам, на данном этапе нельзя исключать и достижения определенных договоренностей на рынке, при которых ставка была повышена намеренно для более удачного размещения, перекрытия погашения и купонов ОВГЗ на сумму 13 млрд гривен. Если это окажется правдой, то в ближайшие дни будет откат рынка, поскольку непонятно, будет ли предложено 13% доходности и на следующей неделе.

"Покупатели на рынке все еще очень слабы, и лишь НБУ сдерживает атаки продавцов. И пока идут продажи валюты, всем похоже безразлично на другие аспекты, а именно возможные перестановки в Кабинете министров, локдаун, волатильность на внешних рынках с падением цен по ключевым экспортным товарам и ростом цен по ключевым импортным товарам", - объяснил Шевчишин.

В то же время, по мнению эксперта, для гривны уровень 26,5 гривен за доллар США остается нижней границей торгового диапазона, а уровень 26,7 гривен за доллар США – уровнем консолидации, куда будет стараться отойти гривна от максимумов.

Как менялся курс доллара и евро:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).