Наживаются на легенде: в сети активно перепродают марки с "российским военным кораблем"

Новая марка от Укрпочты стала суперпопулярной / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Защитники острова Змеиный в первый день войны подарили украинскому обществу легендарную фразу "Русский военный корабель, иди...!". Эти слова сейчас используются повсюду, даже на тематической продукции.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать больше об ажиотаже вокруг серии почтовых марок и конвертов, которые 12 апреля выпустила Укрпочта.

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Общий тираж марок с иллюстрацией крымчанина Бориса Гроха составляет один миллион. Выпустили и 20 тысяч тематических конвертов. Марки для внутреннего использования – номиналом F (23 грн), а для отправки за границу – W (1,5 доллара).

После того как марки поступили в продажу, произошел настоящий ажиотаж. Перед почтовыми отделениями выстроились очереди больше, чем за новой моделью iPhone.

Очередь за почтовыми марками / Фото: Укрпочта

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Фраза морского пехотинца Романа Грибова сможет послужить источником поддержки ВСУ и переселенцев. Недавно объявили аукцион на Prozorro.Продажі – за 25 тыс. грн продают уникальный комплект филателистической продукции "Русский военный корабль, иди...!" с подписью автора.

Спрос рождает предложение

В то же время, предприимчивые украинцы решили воспользоваться спросом на почтовые марки. Сейчас их активно продают в сети в несколько раз дороже оригинала.

Одним из первых начал сбывать актуальную продукцию тернополянин Виктор. Он обнародовал объявление еще 12 апреля. Просил за "национальный" блок 240 грн, за "международный" – 400 грн. Затем, с учетом конкуренции, еще раз его продублировал 14 апреля.

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Почтовая марка "Русский военный корабель, иди..." / Фото: olx.ua

Одессит Дмитрий продает блок марок номиналом F по 250 грн, а номиналом W – по 500 грн. Готов продать их вместе или по отдельности.

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди..." / Фото: olx.ua

Киевлянка Дарья готова продавать легендарные марки поштучно – по 60 грн. Желающие купить целый блок вынуждены будут отдать за него 360 грн соответственно.

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди..." / Фото: olx.ua

Андрей из Одессы решил не размениваться на мелочи, и выставил цену в 1000 грн. Автор сообщения подчеркнул, что почтовые марки – из лимитированного тиража, их сложно купить из-за спроса, поэтому они уже ценятся среди коллекционеров как в Украине, так и за рубежом.

Почтовая марка за 1000 грн / Фото: olx.ua

Павел из Харькова начал отдельно продавать тематическую марку, уже наклеенную на конверт, по 100 грн. Из-за спроса конверты быстро закончились, поэтому автор принимает заказы наперед.

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди..." и конверт / Фото: olx.ua

Дмитрий из Луцка решил продать блок марок "Русский военный корабль, иди...!" за 600 грн. Поскольку в нем есть 6 марок для отправки писем за границу, одна из них стоит 100 грн.

Почтовая марка "Русский военный корабель, иди..." / Фото: olx.ua

Почтовая продукция с использованием легендарной фразы – не единственное, что привлекает интернет-пользователей. В сети продают тематические кепки по 359 грн, футболки от 250 грн за штуку и толстовки по 550 грн.

Продукция с фразой "Русский военный корабель, иди..." / Фото: olx.ua

Наконец-то пошел по назначению

Украинцы указали направление российскому военному кораблю еще 24 февраля. Что делать и куда пойти, до него дошло только в апреле – сеть просто "разорвало" от шквала эмоций.

Еще 13 апреля Вооруженные силы Украины попали по крейсеру "Москва", который был в Черном море. Советский боевой корабль считали флагманом и гордостью военно-морских сил РФ.

Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар, пока там находились 510 моряков. Главным предназначением крейсера было нанесение ударов по большим кораблям.

Раньше мы рассказывали, за сколько продают жилье в Киеве, Одессе и Виннице в апреле и какие элитные предложения есть на рынке. Украинцев также предупредили о новых опасных сайтах, маскирующихся под ПриватБанк.