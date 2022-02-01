Нашли нового поставщика? Кто согласился продать газ Украине

Это поможет Украине закончить отопительный сезон в 2022 году / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Польская энергетическая компания PGNiG осуществит поставку газа в Украину.
Об этом сообщают на сайте польского оператора.
Известно, что наша страна получит от польской стороны партию сжиженного газа, который ранее был закуплен поляками у США.
"Хорошие отношения, построенные годами, особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе", – заявил глава правления PGNiG SA Павел Маевский.
Танкер с американским СПГ прибудет к терминалу имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсце в конце февраля этого года.
Газ получит американо-украинская компания Energy Resources of Ukraine.Ожидается, что это произойдет на границе между Польшей и Украиной в конце марта 2022 года.
Польша и Украина построят общий газопровод
Страны уже договорились о строительстве общего газопровода. Так будут увеличены поставки голубого топлива на восток.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, что его страна уже помогает Украине, но пока речь идет в основном об увеличении мощности передачи газа.
Ранее мы сообщали, что Украина впервые в истории начала импортировать газ из Венгрии.
Также мы рассказывали, что газ в Европе резко упал в цене. Эксперты среди возможных причин видят резкое увеличение поставок российского газа через территорию Украины.