Нардеп Волынец призывает не повышать железнодорожные тарифы

Рост тарифов на перевозку грузов негативно повлияет на все отрасли и приведет к удорожанию товаров и услуг, предостерегает нардеп

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Повышение железнодорожных грузовых тарифов будет иметь значительное негативное влияние на все отрасли и приведет к удорожанию товаров и услуг. Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец, информирует "Главком".

"Запускается такая цепь роста цен, которая ударит не только по производителю и конкретным отраслям, например, угольной отрасли, перевозке различных грузов. Это все отразится на ценах товаров первой необходимости – даже продуктов питания, если об этом никто не думает. Это все будет заложено в конечной цене на продукты и товары первой необходимости, строительных материалов, это коснется каждого. Каждого украинца", – заявил нардеп.

По словам Михаила Волынца, угольная отрасль очередным повышением железнодорожных тарифов будет просто доводиться до уничтожения.

"Но потом будет еще круг проблем, когда нам придется покупать уголь из страны-агрессора, то есть из России по ценам в несколько раз выше, так, как это было в 2014 году, в 2015 году и даже в 2016 году. Даже так, как это в данный момент происходит, когда цена на уголь уже составляет 126 долл. за тонну. Это без доставки в страну", – подчеркнул он.

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Напомним, Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.

Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 20,4% – с 1 января 2022. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозку вырастет на 8% с 1 сентября 2021 года и еще на 6,5% – с 1 января 2022 года.

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) направила письмо президенту Украины. В письме ФРТУ призывает Владимира Зеленского не допустить необоснованного повышения стоимости железнодорожных перевозок, которое приведет к негативным последствиям для "Большого строительства" и всей экономики Украины.