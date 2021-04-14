Нардеп "Слуги народа" рассказала, во сколько Украине обошелся импорт тока из России и Беларуси

Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021

Импорт электроэнергии из России и Беларуси нанес украинской энергосистеме ущерб в 1 млрд грн. Об этом заявила народный депутат ( "Слуга народа") Людмила Буймистер, сообщает "Главком".

"Энергетический комитет включил в проект закона о сертификации "Укрэнерго" правку об ограничении импорта. Эти полномочия НКРЭКУ нужно было дать еще в декабре 2020 года, тогда наша страна не заплатила бы в российский бюджет 1 млрд грн за ненужный нашей стране импорт тока в I квартале 2021", – заявила нардеп на своей странице в Facebook.

Она отметила, что сегодня это решение уже запоздалое и более того – не полностью решает проблему, учитывая негосударственническую позицию регулятора относительно импорта.

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"Буквально два месяца назад глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк с трибуны парламента всячески защищал импорт российского тока. Поэтому нет никакой гарантии, что данный состав регулятора воспользуется предоставленными ему Верховной Радой полномочиями и запретит импорт", – добавила Буймистер.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго".