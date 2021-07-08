НАПК может отстранить главу НКРЭКУ Тарасюка из-за незадекларированного бизнеса жены, – нардеп

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларацию главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за недостоверных сведений о бизнесе его жены.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко, обнародовав копию соответствующего обращения в НАЗК, информирует "Politeka".

"Руководитель НКРЭКУ нагло скрыл в декларации долю своей жены в юридическом бизнесе. Как и обещал, сегодня обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Это именно тот чиновник, который оформил фирмы-прокладки на своих знакомых и родственников", – сообщил нардеп.

Наливайченко отметил, что по данным временной следственной комиссии, которую он возглавляет, бизнес-партнеры жены главы НКРЭКУ специализируются на юридическом сопровождении энергетических компаний.

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"Это прямой коррупционный конфликт интересов! Поэтому требую от Нацагентства немедленно начать проверку и отстранить руководителя комиссии от занимаемой должности. Каждый день пребывания подозреваемого в коррупции чиновника во главе тарифного регулятора стоит украинцам десятки, а то и сотни миллионов гривен", - отметил экс-глава СБУ.

Напомним, летом 2020 года Нацагентство по предотвращению коррупции проводило проверку декларации Тарасюка из-за семейного энергетического бизнеса, оформленного на его брата.

Впоследствии часть компании брата была переоформлена на сейшельский офшор.

Валерий Тарасюк был назначен членом НКРЭКУ в октябре 2019 года на 3 месяца. Весной 2021 года суд постановил уволить его из-за истечения полномочий, однако Тарасюк и другие члены НКРЭКУ подали апелляцию. Ее рассмотрение ожидается в августе 2021 года.