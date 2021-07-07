Налоговый закон № 5600 приведет к резкому и значительному подорожанию недвижимости, – Козловская

"Профильные министры его не видели". Замминистра заявила, что Кабмин принял налоговый законопроект без серьезного обсуждения

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Налоговые изменения, предложенные правительством в законопроекте №5600, приведут к существенному росту стоимости жилья для украинцев. Об этом заявила замминистра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, сообщает "Главком".

"Если применять эти нормы, которые сейчас предусмотрены законопроектом, то при стоимости квадратного метра, например, в 28 тыс. грн, она возрастет до 35 300 грн. Эти цифры для того, чтобы мы понимали, что будем иметь в конце концов после реализации закона", – заявила Козловская.

По ее словам, принятие законопроекта правительством произошло без серьезного обсуждения членами Кабмина, и в результате документ содержит ряд норм, против которых выступают депутаты, представители бизнес-среды и общественности.

"Этот (законопроект 5600 – ред.) Был принят на внеочередном заседании правительства, с содержанием законопроекта члены правительства ознакомиться не смогли. Поэтому, к сожалению, вы в данный момент у себя на базе комитета имеете такое сопротивление – так как профильные министры его не видели", – отметила Козловская.

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Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Ранее экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.