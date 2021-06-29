Налоговые инициативы правительства ударят по местным бюджетам и карманам украинцев, – Васильченко

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Налоговые инициативы правительства (законопроект №5600) ударят по местным бюджетам, его нужно отклонить и подготовить альтернативный документ.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, депутат перечислила ряд норм законопроекта, которые считает неприемлемыми, поскольку они уменьшат поступления в местные бюджеты.

"Нормы о том, чтобы забрать акцизный налог с продаж табака из местных бюджетов, это очень и очень существенные правки для местных бюджетов. Также категорически не соглашусь с нормой о 18% НДФЛ относительно продажи недвижимости третьего объекта. Вы помните, что уже такая правка недавно проходила в сессионном зале и не была поддержана, отклонена народными депутатами. И уже неоднократно, еще и в 2019, и в 2020 году такую ​​норму пытались ввести, но она не проходит", - рассказала Васильченко.

Кроме того, по словам депутата, в законопроекте есть и другие нормы, касающиеся именно местного самоуправления. По ее мнению, в нынешней редакции документ нельзя принимать.

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"Мое предложение – давайте все вместе нормально, не в турборежиме, а согласно процедуре проведем рабочие группы и все авторы, соавторы альтернативных законопроектов соберемся вместе и сделаем вариант "Д" – доработанный, который действительно будет иметь поддержку как в комитете, так и в сессионном зале", - подытожила Васильченко.

Ранее сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ отметил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.