Налог на Google: что уже подорожало для некоторых украинцев

Речь идет о широком перечне услуг / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году в Украине вступают в силу много налоговых изменений. Некоторые из них уже действуют, как "налог на Google".

О том как это повлияет на украинцев рассказал в колонке для "Экономической правды" партнер Юридической группы LCF Андрей Реун.

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Налог для иностранных компаний

С 1 января в стране ввели НДС на электронные услуги, бремя уплаты которого, будет перенесено на потребителей. Из-за этого в стране ожидают рост цен на интернет-сервисы.

Речь идет о широком перечне услуг. Туда входят как поставки программного обеспечения, рекламные услуги, так и предоставление доступа к изображениям, текстам и информации, видеоматериалам и другое.

Отметим, что платить этот налог будут физические лица предприниматели, которые платят НДС, а также юридические лица.

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Примечательно, если юрлицо не зарегистрировано, как плательщик НДС, то его не освобождают от уплаты налога на электронные услуги. Но это позволит представлять отчетность по упрощенной форме.

Что уже подорожало?

Интернет-ритейлер Amazon и ecommerce-сервис eBay прибавил к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Таким образом, украинцам придется платить намного больше за покупки.

Для геймеров подорожают игры. В Украине официально представлены сервисы Epic Games Store и Steam на ПК, а также PlayStation со своим магазином PS Store. Эксперты прогнозируют подорожание на те же 20%. Например, Стоимость инди-проектов на ПК вырастет на 50-90 гривен.

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А для рекламодателей в Google, Facebook и Instagram уже существенно подорожала реклама. Пользователей заранее предупредили об изменениях.

"Если у Вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица… в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса, вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине", – говорится в письме от Google, которое компания разослала своим клиентам.

Налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК)

С 1 января, также, в силу вступили налогообложения любых иностранных юрлиц и образований без статуса юридического лица, которым лицо владеет как прямо, так и опосредованно.

Еще 31 декабря 2021 года истек начальный срок для их ликвидации под символические 1,5% военного сбора. О них теперь необходимо будет отчитываться.

О любом приобретении или прекращении владения КИК нужно уже с 1 января 2022 года. Но, первый отчет необходимо будет подать в 2023 году за 2022, а можно а и в 2024, но за 2022-2023.

Отметим, что если же сообщение в течение 60 дней с момента вступления/прекращения владения КИК не поступит, то уже в 2022 году надо будет заплатить 744,3 тыс. грн штрафа. А если подать неправильную отчетность, то сумма штрафа может достигнуть 2,481 млн грн

Ранее мы сообщали, что украинцев обяжут уплачивать налоги на земельные участки с 1 января 2022 года. Однако некоторые граждане могут избежать этого.

Напомним, что в 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).