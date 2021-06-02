Накопительные пенсии будут собирать по-новому: что выиграют украинцы и бизнес

Налоги пойдут на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться, говорит Шмыгаль

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Правительство утвердило создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, Кабмин активно работает над внедрением второго уровня пенсионной системы, предусматривающей снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет. Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться.

Также не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии, подчеркнул глава правительства.

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Напомним, украинцам снова обещают вскоре ввести систему обязательных накопительных пенсий. В Раду подан новый законопроект (№2683-3). Он мало чем отличается от предыдущих инициатив, но предлагает компромиссный вариант: на рынке будут работать и государственный накопительный пенсионный фонд, и частные – но не все, а только "авторизованные".

В целом документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Ранее было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).