"Нафтогаз" установил льготный тариф на газ: кто будет платить меньше

Сколько будут платить за газ клиенты ПОН / Фото: Коллаж: Сегодня

Оставшиеся без поставщика бытовые потребители природного газа будут получать голубое топливо по льготной цене 7,96 грн/куб. м.

О решении разрешить "Нафтогазу" и дальше быть поставщиком последней надежды и поставлять таким домохозяйствам газ сообщила Национальная комиссия, регулирующая в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Это решение позволит бытовым потребителям получать газ на условиях годового базового предложения НАК "Нафтогаз".

Что такое поставщик последней надежды?

Услугами ППН пользуются более 400 тысяч украинских семей и для них в декабре тарифы на газ могли меняться каждый день или взлететь до 30 грн. за кубометр.

Такая ситуация могла образоваться, если бы НКРЭКУ не позволила "Нафтогазу" обслуживать этих людей и тариф для них рассчитался бы по формуле Кабмина, то есть мог меняться каждый день.

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Клиентами ППН являются люди, которые не успели заключить новый договор с конкретным поставщиком по истечении старика.

У них есть срок в два месяца, чтобы решить этот вопрос, а до этого момента их будет обслуживать ППН.

Тарифы на газ в декабре

Поставщики газа установили самые разные тарифы на декабрь для украинцев. Дешевое голубое топливо продает "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) – 7,799 грн/куб.

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Также низкие цены у таких поставщиков:

"Эвода Трейд П "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб);

"Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за куб);

"Топливэнерго" (7,90 грн за куб);

"Энергогарантия" (7,95 грн. за куб).

Самый дорогой тариф предлагает Херсонская областная энергоснабжающая компания 13,5 грн за куб, но он годовой. Месячный же самый дорогой тариф в "ТАС Энергия" 38,35 грн/куб.

"Сегодня" также писали, как высокие цены на газ могут ударить по украинским производителям продуктов и рассказывали, как в Украине будут наказывать должников по коммуналке.