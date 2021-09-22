"Нафтогаз" обнародовал цену газа – сколько будем платить зимой

"Нафтогаз" озвучил цену газа для населения / Фото: Коллаж: Сегодня

В НАК "Нафтогаз" озвучили цену газа для населения до конца отопительного сезона. Обещают сохранить действующую.

Об этом заявил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский, передает "ZN.UA".

Реклама

Цена газа составит:

для населения – 7,96 грн;

для производителей тепла и горячей воды – 7,42 грн.

"Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду, – ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе. Что касается цены газа для теплопроизводителей, которой воспользовались уже более 50% всех производителей тепла и горячей воды, то эта цена не превышает средневзвешенную стоимость газа, которая уже учтена в тарифах", – заявил Белявский.

"Нафтогаз" в прошлом году поставлял газ для производителей по цене от 4,50 до 5 грн. Но цена газа в структуре тарифа у большинства производителей была от 8 грн.

Реклама

По словам Белявского, в Украине есть 18 млрд кубометров газа, из них примерно 14,2 млрд нужно на отопительный сезон.

Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.