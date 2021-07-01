Нацсовет реформ: России выгодно введение акциза на зеленую энергию в Украине

Поскольку это поможет стране-агрессору сохранить свое политическое и экономическое влияние на Украину, заявил Михеил Саакашвили

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России выгодно введение акцизного сбора на производство зеленой электроэнергии в Украине, поскольку это поможет стране-агрессору сохранить свое политическое и экономическое влияние на Украину.

Об этом заявил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили в Facebook, призывая депутатов сегодня не голосовать за налоговый законопроект №5600, сообщает "РБК-Украина".

"В законопроекте №5600 предусматривается введение акциза на зеленую энергетику. Во всем мире идут навстречу зеленой энергетике. Целые страны принимают программы полного перехода на зеленую энергетику, а мы наоборот хотим убить развитие этого направления?" - заявил Саакашвили.

При этом он возмутился такой инициативе, поскольку она уменьшает шансы Украины уйти от энергетической зависимости от России.

"Зеленая энергетика – лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего, мы потеряем и сделаем шаг назад", – подчеркнул Саакашвили.

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Кроме того, он отметил, что в законопроекте есть другие нормы, которые негативно отражаются на благосостоянии и социальном статусе многих украинцев, в частности, законопроект предполагает введение налога на продажу недвижимости, а также усиливает фискальную нагрузку в операциях с землей.

"Я прошу каждого депутата вникнуть в этот законопроект и понять, что то, что вам предлагают, – шаг назад для развития страны. Ни одна экономика мира не стала успешной благодаря повышению налогов и "закручиванию гаек". Принятие этого закона было бы большой ошибкой для страны и очередным шагом назад в то время, когда нужно бежать вперед", – подытожил Саакашвили.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников.

Позже стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения – введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.