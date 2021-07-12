Национальных авиакомпаний больше нет. Основатель Wizz Air дал совет лоукостеру SkyUp

Йожеф Варади считает, что авиация - это бизнес не для "местечковых игроков". / Фото: facebook.com/skyup.aero, REUTERS/Bernadett Szabo

Венгерский перевозчик Wizz Air, который недавно показал себестоимость перевозок, долго был единственным лоукостером в Украине, но для компании ничего не изменилось, когда на украинский рынок вышел Ryanair и запустился украинский SkyUp. При этом основатель Wizz Air Йожеф Варади советует SkyUp масштабироваться и считает, что понятие "национальная авиакомпания" уходит в прошлое.

Об этом Варади рассказал в интервью Forbes.

"С Ryanair мы соперничаем в 40 странах. А SkyUp желаю удачи и советую масштабироваться. Авиабизнес – это никогда не местечковый бизнес. Если хочешь быть долго на рынке, ты должен быть глобальным игроком. Этот бизнес о масштабировании капитала, операционной деятельности. Если хочешь быть продуктивным, эффективным и конкурентным, придется расти и выходить за границы стран. Нет такого больше – национальная авиакомпания. Все такие компании канули в Лету или болтаются просто потому, что их поддерживает правительство. Их время истекает",– сказал Варади.

Именно этой тенденцией он объяснил отсутствие местного офиса Wizz Air в Украине.

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Напомним, ранее в "Жулянах" объяснили, почему авиакомпании сбегают из аэропорта "Киев" в "Борисполь".

К слову, туристы из Саудовской Аравии начали открывать для себя Украину – этому поспособствовали авиакомпании-лоукостеры. Недавно во Львове впервые сел SkyUp из этой страны: