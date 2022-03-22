На заправках исчез популярный вид бензина – что происходит с ценами

Актуальные цены на заправках 22 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине крайне волатильными стали цены на топливо. Правительство предприняло множество шагов, чтобы они прекратили свой рост, а горючее в тоже время не стало дефицитным.

"Сегодня" рассказывают, какие цены на бензин установили популярные сети АЗС.

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Стоимость горючего на заправках OKKO и WOG:

А-95+ – данных нет;

А-95 – 33,41 грн;

А-92 – 33,41 грн;

ДТ – 37,04 грн;

Цена на АЗС "Укрнафта":

А-95+ – данных нет;

А-95 – 33,00 грн;

А-92 – 32,00 грн;

ДТ – 35,00 грн;

Цена на АЗС Shell:

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А-95+ – нет данных;

А-95 – 33,41 грн;

А-92 – 33,31 грн;

ДТ – 37,04 грн;

Цена на АЗС UPG:

А-95+ – нет данных;

А-95 – 33,40 грн;

А-92 – 33,29 грн;

ДТ – 37,00 грн;

Можно увидеть, что на всех заправках нет данных о цене на бензин А-95+, также отсутствуют данные о стоимости газа.

Это может означать, что данные виды топлива оказались в дефиците и отсутствуют на заправочных станциях.

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Что будет с ценами в ближайшее время?

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии "Сегодня" заявил, что с апреля бензин и дизтопливо снова начнут дорожать.

По мнению эксперта, рост цен произойдет за счет логистики и составит приблизительно 2 грн/л.

Рябцев рассказал, что Кабмин внес изменение в постановление о регулировании цен, увеличив транспортные расходы с 27 до 50 долл.

"Сегодня" также писали, что в Украине ввели новый запрет для водителей и рассказывали, ждет ли страну дефицит топлива.