На портале "Дія" появится новый раздел "Безбарьерность" – для кого он

Первая Леди объявила о запуске нового раздела / Фото: Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня

В марте на государственном портале "Дія" появится новый раздел – "Безбарьерность". Он направлен на то, чтобы упростить процесс коммуникации с государством для пожилых людей, лиц с инвалидностью и всех тех, кому трудно получить государственные услуги.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская на Diia Summit.

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Там будет представлена информация о том, как получить определенные услуги и документы, и как действовать в различных сложных жизненных ситуациях.

"Так "Дія" станет еще более действенной. У граждан станет больше свободы действий, а в государстве станет меньше препятствий и барьеров", – сказала Зеленская.

По словам первой леди, разработка "Дія. Безбар'єрність" продолжается при участии Минцифры и ОО "Безбарьерность" при поддержке ПРООН.

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Дополняется.